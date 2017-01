Super Mario Run : enregistrez-vous sur Android

Super Mario Run : le Google Play vous permet de vous enregistrer

Le premier jeu sur mobile de Nintendo est un carton

Modifié le 02/01/2017 à 12h54

Nintendo a dès le départ annoncé queserait également disponible pour Android, ce qui paraît logique : Android représente plus de 80 % des parts de marché des smartphones dans le monde. Les fans du plombier italien doivent donc patienter.Les fans de Nintendo qui n'ont pas d'appareil tournant sous iOS ont donc été, pour l'instant, exclus par Nintendo : mais la firme ne devrait pas tarder à déployer sur Android son succès de l'année. Aucune date de sortie n'a pour autant été annoncée officiellement par le groupe japonais, laissant les fans dans l'attente.Depuis le 29 décembre 2016, toutefois, Nintendo permet aux fans qui attendentsur Android de « s'enregistrer ». Via un simple bouton sur la page de l'application sur le Google Play, il est possible d'être notifié automatiquement lorsque le jeu sortira et sera disponible en téléchargement et à l'achat.L'année 2016 a été faste pour Nintendo sur mobile : après le succès de Pokemon Go , développé par Niantic,a dépassé toutes les espérances sur iOS et devrait être un carton sur Android également, les joueurs sur smartphone étant friands de jeux de type runner et celui-ci ayant, en plus, l'argument de l'univers de super Mario pour convaincre.Les joueurs ont toutefois été déçus d'apprendre que le jeu était payant et que son prix était assez élevé pour un jeu sur mobile : 9,99 euros. Les téléchargements qui se sont transformés en achat ont donc été bien inférieurs aux téléchargements simples, environ un dixième selon certaines estimations.