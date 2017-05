Des keyloggers découverts sur des appareils HP

Des logiciels espions sur une vingtaine de modèles HP

HP sort des patchs de sécurité

Modifié le 12/05/2017 à 16h33

Ce jeudi 11 mai 2017, ModZero, une entreprise suisse de sécurité, a publié une alerte indiquant qu'une vingtaine de modèles HP (ordinateurs portables et tablettes) contenaient des. Lessont des logiciels qui espionnent à distance et qui, comme le précise ModZero sur son blog «». Ainsi, lespermettent d'avoir accès à vos boîtes mails, vos conversations en ligne et toutes vos recherches sur Internet.Parmi les modèles ayant été infestés par ce logiciel espion, dont certains depuis au moins décembre 2015, on trouve le Elitebook, le ProBook et le ZBook. Mais lessont difficiles à repérer : contrairement aux, ils ne modifient aucun fichier mais se contentent d'enregistrer vos données. Pour savoir si vous êtes concerné, ModZero recommande aux détenteurs d'ordinateurs HP de regarder si les programmesousont installés. Si c'est le cas, il est vivement conseillé de les supprimer ou de les renommer, afin de mettre fin à l'enregistrement de vos informations.Dans le cas des modèles HP, leserait intégré à un pilote audio. Toutes les données enregistrées sont ensuite stockées dans un fichier en accès libre sur le disque dur.S'il a fallu plus d'un an et demi pour que cette activité frauduleuse soit détectée sur les appareils HP, la marque a très vite réagi à l'alerte de ModZero en annonçant la disponibilité d'un patch sur Windows Update et HP.com.