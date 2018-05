Cryptomonnaies : AMD et Nvidia se frottent les mains

Les GPU déjà supplantées par les ASICs

Priorité aux gamers

Modifié le 14/05/2018 à 09h43

Son concurrent AMD connaît ces derniers mois le même phénomène. La forte hausse de la demande des mineurs en cartes graphiques a d'ailleurs fait sensiblement grimper les prix.Ils font partie des grands gagnants de la montée en puissance des cryptomonnaies. Les fabricants de cartes graphiques, avec en tête du marché le leader américain Nvidia, commencent à voir le phénomène dans leurs comptes. Au premier trimestre 2018, Nvidia a ainsi réalisé 289 millions de dollars de chiffre d'affaires avec les ventes de cartes graphiques dédiées au minage.C'est presque 9% des 3,21 milliards de dollars engrangés par Nvidia au T1. La proportion des ventes de matériel aux mineurs de cryptomonnaies est d'ailleurs la même chez le concurrent de toujour AMD : 165 millions sur 1,65 milliard de dollars. La performance restera un point haut du marché, Nvidia comme AMD s'attendant à voir la demande en cartes graphiques baisser nettement dans les prochains mois. Les mineurs ont en effet tendance à se tourner vers les ASICs, des puces spécialisés dans le minage, comme en développe par exemple le chinois Bitmain.Attisée par la flambée des cours du bitcoin et l'hypermédiatisation du phénomène, la soudaine ruée des mineurs sur les cartes graphiques puissantes a cependant pris un peu de court les fabricants en fin d'année dernière. Nvidia avait même diffusé auprès de ses revendeurs une note les invitant à privilégier les gamers, dont la gamme GeForce reste le coeur de cible.L'attrait des mineurs pour les GPU les plus puissants avait provoqué une brutale montée des prix, la GeForce GTX 1080 se négociant parfois plus de 1.000 dollars, quand elle en vaut normalement autour de 500, ou des propositions pour des lots de 5 à 10 cartes graphiques. Opposer joueurs et mineurs serait cependant un raccourci un peu rapide : beaucoup de gamers ont en effet pris l'habitude de faire tourner leur machine quand ils ne jouent pas.