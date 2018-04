AMD : 12 nouveaux processeurs Ryzen et Threadripper annoncés

De nouveaux processeurs AMD desktop et portable

AMD : à quel prix les processeurs Ryzen et Threadripper ?

30/04/2018

La structure Zen+ chère à AMD va donc avoir bientôt de nouvelles occasions de faire la preuve de ses performances. En plus des, il faudra désormais compter avec les, et. Il s'agit de processeurs dédiés aux tours desktop d'entrée et de milieu de gamme.Ces processeurs seront tous 4 cores, sauf le modèle d'entrée de gamme, le Ryzen 3 2100 qui n'en comptera que 2 (et 4 threads).Les portables ne sont pas oubliés par AMD : lesetsont spécifiquement dédiés à la mobilité, ce qui implique gestion optimisée de l'énergie et dissipation thermique optimisée. Là encore, seul le 3 2000U sera bi-coeur, tous les autres en posséderont 4, en 8 threads.À ces processeurs il faudra ajouter des modèles nettement plus puissants, les Threadripper. Lesera équipé de 8 coeurs, lede 12 coeurs, et lede 16 coeurs.Il faudra attendre encore un peu pour connaître les tarifs de ces processeurs et les autres spécifications techniques, mais les forums spécialisés s'en donnent déjà à cœur joie pour propager de nombreuses rumeurs à ce sujet. On attend donc les informations d'AMD !