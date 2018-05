Des spécifications sur la Nvidia GeForce GTX 1180 ont fuité

Des specs sur la prochaine génération de cartes graphiques ?

Sources : TechPowerUp, TechRadar. Modifié le 08/05/2018 à 15h56

Ce sont des informations que nous devons naturellement prendre avec des pincettes, mais les détails de la carte qui ont fuité donnent une possible indication sur la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia.Ces détails, bien que spéculatifs pour le moment, sont très intéressants à noter., une technologie conçue par Nvidia spécifiquement destinée aux processeurs graphiques pour effectuer des calculs généraux à la place du processeur.C'est un bond en avant comparé aux 2,560 cœurs CUDA de la GTX 1080.Par ailleurs, la 1180 sera certainement conçue sur un processeur de 12nm et non plus de 16nm comme la 1080.Pour finir sur ces caractéristiques techniques,, ce qui devancerait la 1080 et ses 8,7 téraflops mais également la Titan XD évaluée actuellement à 12 téraflops.Ces informations au conditionnel pourraient laisser présager beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle génération de cartes graphiques.Cette dernière, qui,, devrait bientôt rentrer en production de masse pour un possible lancement à la Gamescom en août.On attend de voir, déjà, si le fabricant fait une annonce officielle lors du Computex, le salon informatique et high-tech qui se tiendra au Taipei World Trade Center à Taiwan en juin prochain.