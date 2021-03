Il ne vous reste que 30 jours pour vous procurer Super Mario 3D All-Stars sur Switch

On le sait : cette compilation s’inscrivait dans le cadre des festivités entourant le 35e anniversaire du plombier le plus célèbre de la pop culture. Cependant, le jeu étant également sorti au format physique, il sera toujours possible de le trouver en magasin après la date fatidique… du moins jusqu’à ce que les stocks s’épuisent.

Mais la compilation Super Mario 3D All-Stars n’est pas le seul produit estampillé de la mascotte de Nintendo qui tirera sa révérence le 31 mars prochain.

Super Mario Bros. 35, la déclinaison façon Battle-Royale du jeu de plateforme originel offerte aux abonnés Switch Online, ne sera plus accessible sur la console. De la même manière, la console rétro Super Mario Game & Watch sera retirée de la vente, et le mode online de Super Mario Maker (premier du nom) sera débranché.

Des festivités qui prennent donc un tournant un peu dramatique, si vous voulez notre avis.