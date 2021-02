Microsoft Flight Simulator : la mise à jour Royaume-Uni & Irlande est disponible

En effet, plus de 70 points d'intérêt supplémentaires ont été ajoutés pour apporter toujours plus de réalisme au monde de Flight Simulator. Ainsi, des monuments et autres lieux célèbres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande profitent d'un rendu ultra détaillé. Le joueur peut par exemple survoler Stonehenge, Buckingham Palace, des stades de football comme Anfield ou Stamford Bridge et même le Glenfinnan Viaduct aperçu dans la saga Harry Potter.