Xbox Series X|S : Microsoft affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour en produire plus

La fin d'année 2020 a été riche en rebondissements pour les nouvelles générations de consoles. Depuis novembre, autant Sony que Microsoft ont rencontré des problèmes pour satisfaire la demande de nombreux utilisateurs plus ou moins confinés.

Phil Spencer, patron de la branche gaming de Microsoft, a été maintes fois interrogé par des joueuses et joueurs déçus de ne pas avoir encore reçu leur produit : « De nombreuses personnes me posent des questions comme "Pourquoi ne pas avoir fabriqué plus de consoles ?" ; "Pourquoi ne pas avoir démarré la production ou la livraison plus tôt ?" »

L'homme a donc profité de ce podcast pour y répondre : « Il s'agit avant tout d'une question de logistique de matériel et d'ingénierie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour en produire davantage. Toutes les lignes de production tournent à plein régime. J'ai même appelé Lisa Su (patronne d'AMD) pour leur demander s'il est possible d'obtenir plus de puces pour nos consoles. »