L'application myCANAL est désormais disponible sur PS4

Après la PS5 en novembre 2020 et les Fire TV Stick juste avant les fêtes de Noël, c'est au tour de la PS4 de voir débarquer myCANAL.

Ainsi, l'application du groupe Canal permettra de retrouver pas mal de fonctionnalités telles que le contrôle du direct, les programmes à la demande, le Start-over ou encore la gestion des profils.

Accessible via la section « TV et VIDÉO » ou par l'intermédiaire du PlayStation Store de la console, l'application myCANAL donnera la possibilité à ses membres de se connecter avec leurs identifiants pour accéder à l'ensemble des chaînes et services disponibles selon leur abonnement.