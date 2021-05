Le jeu d'aventure Pine est gratuit cette semaine sur l'Epic Games Store

Développé par Twirlbound, Pine permet au joueur d'explorer un vaste monde ouvert dans lequel il doit survivre face à des créatures redoutables. Dans cette histoire, l'humanité n'est pas arrivée au sommet de la chaîne alimentaire et il faut donc prendre de grosses précautions durant les phases d'exploration (six biomes différents figurent au programme). Il est également possible de sympathiser avec d'autres espèces pour combattre à leurs côtés.



Bref, une formule assez classique, mais Pine brille aussi via sa direction artistique très réussie. Rendez-vous à cette adresse pour le récupérer. À partir du 13 mai et pendant une semaine complète, ce sera au tour de The Lion's Song d'être offert sur l'Epic Games Store.