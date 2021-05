Watch Dogs Legion : une première mise à jour majeure déployée aujourd’hui

Grâce au Season Pass, les joueurs pourront mettre la main sur Mina Sidhu. Anciennement sujette à des tests, l’héroïne peut utiliser des pouvoirs psychiques, fournis par son dispositif Omni Optik, tels que le contrôle mental et une explosion mentale perturbant les ennemis. Une nouvelle mission DedSec Stories, intitulée « Swipe Right », est également disponible pour les possesseurs du pass de saison et propose une intrigue mêlant politique, recel d’antiquités et terrorisme.

Ubisoft n’oublie pas de gratifier les joueurs non payants de contenus gratuits. La mise à jour étoffe le jeu en ligne de missions gratuites, trois en coopération et cinq en solo, offre deux nouveaux drones qui viendront prêter main forte aux joueurs et élargit les options de jeu et de personnalisation des agents.