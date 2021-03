Square Enix : un événement spécial avec le prochain Life is Strange le 18 mars

Décidément, Nintendo continue de faire des émules. Après Sony et son State of Play ou encore Capcom avec son Resident Evil Showcase, c'est au tour de Square Enix d'annoncer son propre programme. Celui-ci sera diffusé sur YouTube, Twitch et les réseaux sociaux dès le 18 mars 2021 à 18h00 (heure de Paris). Et nous connaissons déjà une partie du programme.