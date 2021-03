Control : la prise en charge de DirectX 11 est là

Ce que l'on appelle le patch note est pour le moins bref, il tient même en une ligne : « Added Directx 11 support ».

En effet, la dernière mise à jour de Control met à contribution ses 1,61 Go de données pour permettre aux utilisateurs ne possédant pas de GPU compatible DirectX 12 de lancer le jeu malgré tout… Reste à voir si la carte graphique sera assez costaude pour en profiter correctement.

Rappelons qu'à sa sortie le 27 août 2019, Control était disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Windows. Une version Switch a été commercialisée un peu plus d'un an plus tard, le 28 octobre 2020, et la déclinaison PlayStation 5 / Xbox Series X|S se fait encore attendre.