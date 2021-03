Le RPG stratégique indé Black Legend arrivera fin mars sur PC et toutes les consoles

Le 25 mars prochain, Black Legend se laissera approcher sur PC et consoles (Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5).

Son développeur, Warcave, annonce un RPG où le joueur devra monter et gérer au tour par tour une équipe de mercenaires aux multiples classes. Avec leurs armes ou leur alchimie, ces derniers devront venir à bout de monstres et autres cultistes dans une ville à explorer en proie au chaos.

Pour les plus curieux à qui le dernier trailer ne suffirait pas, la page Steam de Black Legend est déjà en ligne.