Un streamer réussit un run complet d'Hadès en utilisant une grenade (le fruit, pas l'arme)

Et dans ce jeu, la grenade – le fruit, donc – est l'un des items les plus prisés. Elle permet d'améliorer les bienfaits offerts par les dieux de l'Olympe au cours d'un run et, ainsi, de devenir plus fort. Ce n'est pas un hasard si Dylan « Rudeism » Beck a choisi ce fruit pour en faire sa manette, le temps d'un run on ne peut plus légendaire.