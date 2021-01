Après Hades, le rogue-like Curse of the Dead God sortira en accès anticipé (et partout) le 23 février

Le 23 février prochain, Curse of the Dead Gods sortira sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Switch. Cette arrivée multiple signifie que la période d'accès anticipé du titre de Passtech Games est terminée. En passant en version 1.0, le développeur va notamment y ajouter le boss final du jeu, que les testeurs de la première heure attendaient fort probablement de pied ferme.

Impossible de ne pas penser à Hades quand on regarde les images de gameplay du titre, qui troque ici la mythologie grecque pour une ambiance à base de temple maudit, de malédictions et autres explorateurs avides de richesses et de pouvoirs.

Si vous êtes confiants concernant la qualité du jeu, signalons que son prix actuel de 17,99 € va grimper à l'occasion de la sortie.