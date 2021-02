Avec sa saison 2, Call of Duty: Black Ops Cold War promet un mode zombie de grande ampleur

Ce nouveau chapitre du lore zombie de Call of Duty Black Ops fera s’aventurer les joueurs autour du mont Oural, en Russie. Une carte a priori bien plus grande que ce à quoi nous a habitués Treyarch, mais qui reste réservé à une escouade de quatre soldats.

Poursuivant l’arc scénaristique de l’Ether Noir, Contagion vous fera affronter de nouveaux types d’ennemis et remplir de nouveaux objectifs pour progresser. Pour tirer profit de l’étendue de la carte, des véhicules seront à disposition des joueurs afin de se déplacer plus facilement — et de fuir les hordes de zombies, évidemment.