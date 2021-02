Chivalry 2 arrivera en juin, et en bêta dès mars, sur l'Epic Games Store

Initialement attendu pour 2020, Chivalry 2 arrivera finalement cet été. Son développeur, Torn Banner Studios, vient en effet de lâcher la date du 8 juin 2021 pour une sortie sur toutes les consoles Sony et Microsoft. Le PC n'est bien évidemment pas oublié, mais uniquement en exclusivité pendant un an sur l'Epic Games Store, où il est proposé en précommande à 35,99 euros dans sa version classique, et 43,99 euros dans sa Special Edition avec quelques bonus cosmétiques.

Très attendu par les fans du premier opus de 2012, dont beaucoup se sont depuis rabattus sur le concurrent Mordhau depuis, Chivalry 2 sera bien entendu toujours un brawler médiéval à la première personne. Jusqu'à 64 joueurs pourront s'affronter sur de grandes cartes à objectifs, ou dans des duels plus techniques et intimistes. Mais toujours en hurlant, bien évidemment.

Pour les plus impatients, une période de bêta fermée sera organisée du 26 au 29 mars. Pour pouvoir y accéder, il faudra avoir précommandé le jeu sur PC, tandis que le cross-plateforme avec les consoles sera également proposé dès ce moment-là.