Fallout New Vegas : un mod aux allures d'extension sort enfin après sept ans de développement

The Frontier est de loin le mod le plus ambitieux jamais sorti sur Fallout New Vegas, développé initialement par Obsidian en 2010 et entraînant à l'époque certains des créateurs des deux épisodes originels de la franchise.

Ce mod aux allures d'extension emmène cette fois le Coursier dans la ville enneigée de Portland, en Oregon. Ce lieu est le théâtre d'un conflit d'envergure entre des exilés de la République de Nouvelle Californie et la Légion de César. Les deux factions s'affrontent pour maîtriser cet endroit stratégique en ressources, mais les secrets qu'il cache pourraient tout changer.

Au programme : trois quêtes principales proposant chacune une dizaine d'heures de jeux, près d'une centaine de quêtes secondaires, des milliers de lignes de dialogue entièrement doublées, plus de 150 nouvelles armes et des véhicules pilotables comme des tanks ou des vertiptères. Pour accueillir tout ce beau monde, la Frontière propose une zone de jeu d'une taille équivalente à celle du Mojave dans le jeu de base.