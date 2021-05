Xbox Game Pass : Red Dead Online, Just Cause 4, FIFA 21 et bien d'autres arrivent

Dès le 6 mai, Outlast 2, Steep et FIFA 21 feront donc leur entrée. Notons que la simulation de football sera proposée via l'EA Play pour tous les membres Xbox Game Pass Ultimate. En ce qui concerne Red Dead Online, il va falloir patienter jusqu'au 13 mai. Par ailleurs, il est important de rappeler que seul le multijoueurs est compris et non la campagne solo de Red Dead Redemption 2 . Sans plus attendre, voici la liste complète :