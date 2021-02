Fall Guys sortira sur Nintendo Switch et Xbox cet été

Sorti sur Steam et PS4 en août dernier, Fall Guys a rapidement rencontré un grand succès grâce à son concept convivial. Les joueurs participent à une course d'obstacles et doivent terminer chaque épreuve dans les temps afin de se qualifier pour la manche suivante. Le titre édité par Devolver a reçu une multitude de skins ces dernières semaines histoire de fidéliser sa communauté, un peu à la manière d'un certain Fortnite.