Fall Guys : les versions Xbox et Switch finalement repoussées

Ces derniers mois ont été chargés pour les développeurs de Fall Guys. En effet, le studio à l'origine du jeu avait annoncé son rachat par Epic Games en mars et se préparait tout doucement à proposer des versions Xbox et Switch dans les semaines qui viennent. Attendues cet été (sans plus de précisions), ces éditions sont restées jusqu'à présent bien discrètes... Et nous connaissons les raisons derrière ce silence.