Pac-Man revient sur Nintendo Switch dans un battle royale à 99 joueurs

Ainsi, ce Pac-Man 99 reprend tous les codes d'un certain Tetris 99 , sorti sur Switch en 2019. Face à 98 autres joueurs, il va falloir tenter de survivre le plus longtemps possible en esquivant (ou en dévorant) les fameux fantômes. Plus la partie avancera, plus la progression sera difficile. Et le dernier joueur encore en lice l'emportera. Une formule finalement assez classique, mais addictive.



Si une fois l'abonnement au Nintendo Switch Online souscrit ce Pac-Man 99 sera gratuit, Bandai Namco propose aussi un Deluxe Pack vendu à 29,99 euros. Il renferme des modes supplémentaires, dont un hors-ligne, et permet d'obtenir des thèmes supplémentaires. Le jeu sera téléchargeable à partir du 8 avril prochain.