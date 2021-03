Monster Hunter Rise : déjà 4 millions de copies vendues dans le monde, mais un bug bloquant les sauvegardes

Mais avec cette impressionnante rançon du succès vient aussi quelques embuches sur un fleuve par ailleurs apparemment tranquille, bien que bardé de monstres. Un bug particulièrement problématique a en effet été repéré trois jours après la sortie du jeu.

De par son aspect multijoueur, la franchise Monster Hunter propose de mettre en avant son personnage notamment grâce à des émotes de type pose. Or, deux d'entre elles (appelées « Action » et « Hurt »), comprises dans un DLC, semblent poser un problème, certes de situation, mais bien présent. Quitter le jeu après leur utilisation via la barre d'action semble en effet bloquer complètement la sauvegarde concernée, la rendant inutilisable.

Dans un jeu où l'investissement en temps peut être important afin de s'équiper correctement en vue de se frotter au contenu le plus difficile du jeu, un tel souci s'avère particulièrement gênant. Capcom a toutefois annoncé travailler activement au déploiement d'une solution à ce problème dès que possible.

En attendant, attention à la pose à prendre lors de la photo finale après une chasse couronnée de succès.