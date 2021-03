Loop Hero : le jeu indépendant dépasse les 500 000 ventes en une semaine

Le monde tel que nous le connaissions a été englouti par le néant. Ne restent plus que quelques survivants épars et une boucle infinie, entourée par un vide aussi insondable que l'espace. Mais le personnage que nous incarnons se souvient de ce qui fut jadis, et la réalité semble reprendre ses droits autour de lui.

Il nous appartiendra donc, au fur et à mesure de notre progression dans cette boucle, de redonner un semblant de corps à ce monde perdu. Abattre des ennemis nous permettra d'obtenir des cartes servant de décor agrémentant la boucle. Celles-ci nous apporteront des avantages ou des points d'apparition d'ennemis, afin de faire évoluer la boucle.

À la fin de chaque tour de cette boucle, il nous sera possible de nous réfugier auprès des derniers survivants connus pour leur apporter les ressources accumulées, ceci afin de faire grandir la colonie et la puissance du groupe.

Un concept à la fois simple et complexe grâce à des mécaniques bien huilées et des combinaisons de cartes qu'il nous appartiendra d'essayer, au péril de notre équipement et de notre vie. Et c'est là que Loop Hero tire son épingle du jeu : il s'avère particulièrement addictif.