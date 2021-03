The Eternal Cylinder : le jeu de survie sous LSD à surveiller de près

Une planète inconnue, aux couleurs vives et à la végétation issue de la plus belle planète procédurale de No Man’s Sky. L’endroit pourrait nous paraître accueillant, si ne voyait pas, par-dessus notre épaule, un titanesque cylindre qui, à peine remarqué, entame sa course destructrice.

Cet immense rouleau à pâtisserie tout droit sorti d’un rêve humide de platiste donne son nom au jeu dont il est question aujourd’hui. The Eternal Cylinder ; le cylindre éternel. Sa raison d’être ? On l’ignore encore. Mais la voix du narrateur qui susurre à l’oreille de notre petit avatar nous intime de nous en éloigner au plus vite.

Inutile de vous faire un dessin ; le langage vidéoludique est plutôt clair sur le sujet. Quand un gigantesque machin se lance à notre poursuite sur une musique angoissante, on trace sa route sans demander son reste.