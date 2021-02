Valheim : quatre millions de ventes seulement trois semaines après la sortie en accès anticipé

Odin semble vraiment avoir accordé ses faveurs à Iron Gate, une petite équipe à l'origine de l'extrêmement populaire jeu de survie en coopération Valheim. La semaine dernière, le jeu enregistrait déjà 500 000 joueuses et joueurs connectés simultanément et 3 millions de ventes.

Sept jours plus tard, un million de copies supplémentaires ont été écoulées. Un véritable exploit digne des légendes pour un jeu si fraîchement sorti d'accès anticipé, et pourtant déjà extrêmement complet. Avec une communauté de Vikings aussi active, le jeu comptabilise déjà la bagatelle de 10 000 années jouées et plus de 81 000 retours extrêmement positifs.

Mais Iron Gate ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère bien un jour atteindre le Valhalla. La petite équipe s'attelle à mettre régulièrement à jour le jeu et prévoit encore d'implémenter d'autres boss, biomes et de nouvelles fonctionnalités.

Valheim est donc actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 16,79 euros. Une belle occasion de profiter de son ambiance enchanteresse et de partir à l'aventure entre amis en cette période particulière.