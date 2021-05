PS5 : Sony travaille en ce moment sur plus de 25 exclusivités

Vous voulez (re)voir les films et séries du MCU dans les meilleures conditions ? Alors pourquoi ne pas regarder les œuvres dans l'ordre chronologique du scénario, et non en suivant leurs dates de sortie au cinéma et à la télévision ? Et comme le temps n'est pas infini, pourquoi ne pas éviter les œuvres qui ne méritent pas que vous vous y attardiez, sans pour autant gâcher l'expérience globale ?