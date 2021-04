Godfall : après sa sortie sur PS5, le jeu devrait bientôt arriver sur PS4

Développé par Counterplay Games, Godfall est une sorte de « looter-slasher », pour l'heure uniquement disponible sur PS5 et PC (via l'Epic Games Store). Il s'agit aussi du tout premier jeu à avoir été annoncé sur la console next-gen de Sony. Malheureusement, ce titre édité par Gearbox n'aura pas marqué les esprits, la faute à un concept trop classique et répétitif. Sur Metacritic, le soft dispose d'une moyenne de seulement 61 % (et un triste 5/10 dans nos colonnes ), ce qui est assez faible pour un projet de cet acabit.