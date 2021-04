PS4 : l'absence de batterie CMOS empêche de jouer hors ligne, même avec un jeu physique

Pour rappel, la batterie CMOS permet d'alimenter la carte mère de la PS4 et également d'accéder au BIOS de la console. Mais il semblerait que cette petite batterie ait un autre pouvoir si elle venait à être retirée ou défectueuse : empêcher purement et simplement de jouer hors ligne.

Does It Play avait lancé l'alerte il y a un mois et demandait alors aux détenteurs de PS4 volontaires de l'aider à corroborer ses dires afin d'éventuellement sensibiliser Sony sur le sujet. Un utilisateur a par la suite pris sur lui d'acheter une PS4 Slim et a retiré la fameuse batterie. Le résultat fut sans appel, la console affichant le code d'erreur CE-30391-6 sur un écran bleu au lancement en mode hors-ligne de tout jeu physique ou numérique.

Quand bien même il est tout à fait possible de remplacer une batterie CMOS défectueuse, une telle situation pose toutefois question. Lorsque Sony décidera tôt ou tard de mettre fin au support du PlayStation Network sur PS4, cela laissera potentiellement 115 millions de consoles sur la touche. Une situation qui trouve un certain écho suite à l'arrêt du service PlayStation Store sur PS3, PSP et Vita.