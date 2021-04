PlayStation Now : Marvel's Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark rejoignent le service en avril

Marvel's Avengers, le jeu d'action aventure à service s'inspirant de la célèbre franchise cinématographique MCU, développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix, sera disponible jusqu'au 5 juin 2021. Si les premiers mois après la sortie de ce jeu ont été difficiles, des correctifs et de nouveaux super-héros viennent progressivement rendre l'expérience plus agréable. Hawkeye a été déployé récemment, et Black Panther ainsi que Spider-Man (exclusif à la version PlayStation) devraient arriver au cours des prochains mois.

Borderlands 3, le déjanté looter shooter développé par Gearbox et édité par 2K, sera quant à lui disponible jusqu'au 29 septembre 2021. Dernier épisode d'une franchise post-apocalyptique qui a popularisé tout un genre, Borderlands 3 n'a pas tari de contenu depuis sa sortie en 2019. Plusieurs DLC ajoutant nouvelles zones, boss et butin viennent offrir une durée de vie généreuse à un titre par ailleurs très chargé.