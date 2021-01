Cyberpunk 2077 : enfin le premier gros patch (1.1) disponible pour PC, consoles et Google Stadia !

L'éditeur promet également avoir optimisé les performances du jeu (et notamment de la foule) sur les versions PS4 Pro et PS5. On nous promet aussi « une correction de plantages divers sur PS4 ». Sur Xbox, Cyberpunk 2077 dispose d'une meilleure gestion de la mémoire, pour les consoles de la génération précédente.

À noter que Google Stadia bénéficie aussi de cette mise à jour 1.1 de Cyberpunk 2077, incluant divers correctifs au niveau des textures, une meilleure réactivité générale et un bug corrigé dans Never Fade Away.