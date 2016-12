Windows 10 Anniversary Update : le test

Conclusion

Modifié le 16/12/2016 à 17h55

Windows 10 Anniversary Update marque des progrès certains pour Windows 10 et concrétise la vision de Microsoft : celle de faire de Windows 10 un service, avec des mises à jour régulières. Pour autant, si ces dernières sont régulières, leur portée est moindre. Et on ne peut pas dire que les nouveautés de cettenous transcendent. En fait, elles sont presque ennuyeuses au point que certains utilisateurs ne les remarqueront même pas. Mais ennuyeux ne veut pas dire mauvais pour autant...Bien sûr, Microsoft a amélioré un tas de petites choses et corrigé des problèmes (à la manière de feu un Service Pack) : en ce sens, on ne boudera pas notre plaisir. Reste que nous ne sommes pas clients des deux nouveautés majeures de cette Anniversary Update : Cortana et Windows Ink. Cortana demeure une très belle vitrine et un beau gadget, mais dans un bureau ou à domicile, il faut avouer que nous ne lui parlons guère... Si Cortana a été pensé pour d'autres modes d'interaction, notamment au clavier, nous n'y avons pas non plus recours au quotidien. Quant à Windows Ink, malgré des nouveautés bien vues et bienvenues (au point qu'on se demande pourquoi Microsoft n'y a pas pensé plus tôt), elles concernent dans les faits un tout petit pourcentage d'utilisateurs qui ont effectivement recours à un stylet., les nouveautés de Microsoft Edge concernent beaucoup plus de monde ! Et si l'on ne peut que se féliciter de l'arrivée du support des extensions dans le navigateur de Microsoft, il est, à notre sens, trop tard. Trop tard, car tous ceux qui ont migré vers Windows 10 se sont probablement déjà détournés de Edge et cette seule nouveauté d'envergure ne suffira probablement pas à les motiver à réutiliser le navigateur.Néanmoins, Windows 10 se bonifie avec cette Anniversary Update, c'est certain. Nous ne saurions d'ailleurs que trop vous conseiller d'installer la mise à jour en question. Mais n'attendez pas de cette nouvelle mouture un bouleversement de vos habitudes : au mieux, vous gagnerez en confort dans certains scénarios d'utilisation bien précis, notamment avec le mode tablette, qui devrait convaincre tous ceux regrettant l'expérience tablette de Windows 8.Tandis que Microsoft a récemment admis qu'il n'atteindrait pas son objectif du milliard de terminaux sous Windows 10 , l'marque également la fin de l'année de gratuité : la mise à jour des postes Windows 7 et Windows 8 vers Windows 10 sera désormais payante. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais cela met un terme aux errements du géant de Redmond avec son programmequi avait tendance à forcer quelque peu la main (voir).Pour conclure, il est évident que cette mise à jour va améliorer votre Windows au quotidien sans pour autant, vous l'aurez compris, le bouleverser.