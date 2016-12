Windows 10 Creators Update : un mode jeu pour plus de performances

Quand le PC devient console...

Modifié le 29/12/2016 à 11h37

Avec sa prochaine mise à jour d'importance pour Windows 10, Microsoft devrait intégrer pour la première fois un mode dédié aux jeux. Alors que l'éditeur a décidé de ne pas publier de nouvelle version Beta de Windows 10 Creators Update pendant les fêtes, une version a tout de même fuité sur la Toile. Version dans laquelle un fichier gamemode.dll a fait son apparition.D'après les rumeurs, il s'agira pour l'OS de modifier son allocation de ressources lorsqu'un jeu est exécuté : la priorité sera alors donnée au jeu sur les autres tâches. L'idée étant bien sûr de maximiser les performances et la stabilité du jeu en mettant en pause toute opération annexe qui pourrait affecter le jeu en cours d'exécution.Il faudra voir la communication de Microsoft au sujet de ce mode jeux et les effets réels qu'il emporte. On ne sait d'ailleurs pas si ce mode sera réservé aux jeux achetés par le Windows Store ou si les autres plates-formes, largement plus représentatives ( Steam & Origin) y auront accès. Dans tous les cas l'éditeur avait annoncé lors de sa keynote automnale travailler autour du jeu vidéo et c'est peut-être bien là les prémices du fruit de ce travail. Rappelons que Microsoft a annoncé qu'il déploiera la mise à jour Creators Update de Windows 10 en mars 2017 , tandis qu'une seconde mise à jour est attendue plus tard dans le courant du deuxième semestre 2017.