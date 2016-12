Windows 10 Creators Update : nouveau look pour Windows Defender et autres nouveautés

L'aperçu Paint 3D



Nouvelle interface de Windows Defender



Editeur de base des registres amélioré

Modifié le 27/12/2016 à 14h06

Alors que Microsoft a décidé de ne pas mettre en ligne de nouvelle version Beta de Windows 10 pendant les fêtes, la dernière Beta build 14986 intègre un certain nombre de nouveautés. Si l'on retrouve le fameux Paint 3D dans une version de prévisualisation maintenant accessible à tous avec une prise en main plus léchée, d'autres nouveautés sont plus subtiles.C'est le cas de Windows Defender, l'antivirus maison. Celui-ci se paie une cure de jouvence avec une nouvelle interface graphique calquée sur le look Metro d'une partie de l'OS (le nouveau panneau de configuration). L'accès à ce Windows Defender rafraichit se fait depuis le menu démarrer : le temps qu'un raccourci Windows Defender y apparaisse (il faut quelque temps après l'installation de la dernière Beta pour que ce raccourci se montre).Les autres accès à Windows Defender continuent en effet de proposer la version bureau ou Win32 de l'app puisque dans cette version Beta les deux version de l'antivirus cohabitent. On ne fera que peu de commentaires sur cette nouvelle interface sauf à noter qu'elle supporte le thème noir introduit par Windows 10 Anniversary Update (voir).Parmi les autres améliorations de cette version, citons un éditeur de base de registre maintenant pourvu d'une barre d'adresses et supportant de nouveaux raccourcis claviers. La fonction de mise à jour de l'OS se veut plus souple avec de nouvelles options dont un assistant qui s'affiche en cas de manque de place pour vous aider à faire le tri tandis que le panneau de configuration permet de configurer les imprimantes par le Cloud. Nous vous en parlions il y a quelques jours, cette préversion de Windows 10 profite d'une mouture du navigateur Internet, Edge, qui gère l'algorithme Brotli pour un chargement plus rapide des pages Web (voir). Microsoft a également pris soin d'améliorer diverses petites choses qu'il s'agisse de Cortana, des apps UWP ou de Windows Ink, ce dernier proposant maintenant une fonctionpour reprendre vos crayonnages là où vous les avez laissés.Il faudra maintenant attendre début 2017 pour une nouvelle version Beta de Windows 10 et nous verrons si Microsoft continue d'ajouter ça et là des nouveautés fonctionnelles.