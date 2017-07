Windows : Paint tire sa révérence mais pas sur Windows Store

Le téléchargement de Paint sera toujours possible, mais en option

Les réseaux sociaux font leurs adieux à Paint

Modifié le 25/07/2017 à 17h34

32 ans après la sortie de sa première version, le logiciel Paint est sur le point d'être remplacé par Paint 3D. En publiant sur son site une liste de fonctionnalités de Windows qu'elle compte arrêter, Microsoft signe son arrêt de mort... ou presque.Le très basique éditeur d'images qui a fait la joie de toute une génération d'utilisateurs ne sera plus installé par défaut. Sa disparition de Windows se fera lors de la Fall Creators Update, prévue en octobre 2017. Les plus nostalgiques pourront toujours le télécharger gratuitement depuis Windows Store.Paint est certes un merveilleux support pour comprendre ce qu'est une image matricielle (bitmap), et plus généralement pour comprendre comment fonctionne la gestion d'images sur ordinateur. Mais ses fonctionnalités sont trop primitives pour réaliser un dessin un minimum sophistiqué.Le successeur de Paint, Paint 3D, se veut en revanche novateur. Comme son nom l'indique, il propose de dessiner des objets en trois dimensions, qu'on peut retourner comme on veut. Des logos en 3D étant très à la mode aujourd'hui, il trouvera sans doute ses utilisateurs parmi les petites entreprises ne disposant pas de budget marketing important. Avec Paint 3D, on peut sélectionner les objets un par un et revenir à leur édition plus tard. Des stickers, très à la mode aujourd'hui, sont également au programme, prêts à être insérés dans votre création.La disparition annoncée de Paint a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, la grande majorité des personnes regrettant l'extinction du célèbre logiciel. Des réactions qui semblent avoir été entendues : «» a annoncé Megan Saunders sur le blog Windows