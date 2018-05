YouTube prépare une commande vocale et un mode de navigation privée

La commande vocale pour YouTube TV, « Hello YouTube »

La navigation privée pour YouTube

Modifié le 16/05/2018 à 17h02

Nos confrères ont fait une autre découverte. Un mode de navigation privée pourrait prochainement apparaître sur la plateforme du géant américain, permettant la désactivation de l'historique.La firme américaine devrait bientôt rendre disponible sa commande vocale pour son offre payante,. Sur cette plateforme de streaming appartenant à Google, il est déjà possible d'utiliser Google Home pour contrôler le service payant et naviguer sur plus de 50 chaînes américaines en direct, mais Google veut créer, pour YouTube TV, sa propre fonctionnalité de commande vocale.Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas encore présente, mais elle ne devrait plus tarder à apparaître pour ceux qui ont l'accès anticipé. Une fois la fonctionnalité déployée, tous les utilisateurs verront une icône microphone apparaître sur l'application. Il faudra alors donner l'autorisation d'accéder au microphone pour accéder à la commande vocale. Une page d'aide existe déjà pour le contrôle vocal YouTube TV et confirme l'existence de la fonctionnalité mais la firme n'a pas encore dit si le contrôle vocal est actuellement en phase de test ou de déploiement lent, ni quand elle sera disponible sur l'application.Comme sur Google Chrome, une nouvelle fonctionnalité devrait également arriver sur YouTube : la navigation privée. La plateforme de streaming compte offrir plus de contrôle à ses utilisateurs sur leur historique. Il sera possible d'utiliser un mode de navigation privée pour désactiver l'historique des vidéos et des recherches. Lorsque ce mode est activé, YouTube ne suivra donc plus ce que vous regardez et votre historique sera supprimé. La navigation privée est similaire à la déconnexion du compte, l'accès à ses abonnements n'est pas disponible et l'image de profil est permutée avec une icône de navigation privée. Une fois de nouveau connecté, YouTube ne suggèrera pas de vidéos en rapport avec ce qui a été regardé en navigation privée.Mais attention, cette nouvelle fonction n'est pas un mode ninja vous permettant de regarder tout le contenu que vous souhaitez sans que personne ne puisse le savoir. Les fournisseurs Internet et les patrons d'entreprises peuvent tout de même avoir accès aux données de navigation et savoir ce que vous avez visionné. Une fonction semblable existe déjà dans les paramètres de l'application sur smartphones, dans « historique et confidentialité », où il est possible de suspendre l'historique des vidéos regardées et l'historique de recherche. Pour l'instant, aucun commentaire ni date de sortie n'ont été donnés par YouTube.