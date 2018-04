YouTube piraté, la vidéo la plus vue du site disparaît

Un pirate prend le contrôle de la chaine Vevo

Despacito a (enfin) disparu de YouTube

Modifié le 10/04/2018 à 16h45

Aux alentours de 12h, un pirate a réussi à obtenir un accès total à la chaine Vevo. De ce fait, le hacker disposait de tous les droits de modification et cela, sur l'ensemble des chaines individuelles des nombreux artistes affiliés à la chaine musicale.Les internautes ont alors eu la surprise de constater que bon nombre des clips de leurs artistes préférés avaient subi de légères modifications. Maitre Gims, Taylor Swift, Selena Gomez... beaucoup de leurs vidéos ont été renommées du nom du pirate : Prosox.La plaisanterie aurait pu s'arrêter ici, mais le hacker en a décidé autrement. « Despacito », le clip musical le plus regardé de la chaîne Vevo, mais aussi la vidéo la plus vue de YouTube (+ de 5 milliards de vues), a été supprimé de la plateforme par le pirate. Prosox a choisi de remplacer la vidéo en question par une photo de la série « La Casa de Papel », surement en référence au casse qu'il venait d'exécuter.Google a réagi très rapidement sur cette affaire. Moins de 2h après le, la vidéo était de nouveau en ligne, sans aucune perte de statistiques. Vevo de son côté a pu reprendre le contrôle de sa chaine et a corrigé les noms de vidéo que le hackeur s'était amusé à changer.