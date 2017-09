YouTube ajoute de nouvelles options de lecture dans son appli

De nouvelles vitesses de lecture sur l'appli YouTube

Modifié le 11/09/2017 à 14h20

Le 7 septembre 2017, YouTube a mis à jour son application sur iOS et Android, en proposant notamment aux utilisateurs de nouvelles vitesses de lecture des vidéos. Il est désormais possible de ralentir ou d'accélérer la lecture d'une vidéo sur l'appli mobile YouTube, une fonctionnalité qui était déjà disponible sur le site.Trois modifications sont possibles pour ralentir une vidéo YouTube : l'utilisateur peut réduire la vitesse de trois quarts, de moitié ou d'un quart. Quant à l'accélération, trois crans sont également proposés : on peut accélérer une vidéo deux fois plus vite, une fois et demie plus vite ou un quart plus vite.Ces nouveautés font partie ducomplet qu'a offert YouTube à son site web et à son application mobile. Outre ces modifications de vitesse, la plateforme de vidéos propose désormais un thème foncé, afin de rendre le visionnage de vidéos moins agressif, en proposant une luminosité plus adaptée, notamment pour la nuit.Sur son appli mobile, YouTube a disposé les onglets au bas de l'écran, afin qu'ils soient au plus près des pouces des utilisateurs et deux nouveaux onglets ont été créés : « Compte » et « Bibliothèque ». Côté design, YouTube a opté pour un nouveau logo.Dans les prochains mois, de nouvelles fonctionnalités devraient faire leur apparition.