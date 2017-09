Opération relooking pour le site et l'application YouTube

YouTube améliore son appli mobile

Nouveau design pour le site YouTube

Modifié le 30/08/2017 à 14h13

Et cette opération relooking n'est pas finie : les équipes de YouTube réfléchissent à de nouvelles commandes gestuelles, notamment pour passer plus facilement d'une vidéo à une autre.Après 12 ans d'existence, YouTube apporte quelques nouveautés à son site et son appli mobile. Les changements sont à la fois esthétiques et fonctionnels. L'application mobile adopte ainsi un nouveau design épuré qui se caractérise par un fond blanc et une nouvelle police. On trouve également un nouveau logo : l'icône player rouge s'affiche désormais à gauche de YouTube, qui s'inscrit en blanc sur fond noir, ou en noir sur fond blanc.Côté fonctionnalités, on signalera le passage des onglets en bas de l'écran, afin qu'ils soient au plus près des pouces des utilisateurs. Les onglets Bibliothèque et Compte ont également été ajoutés. Enfin, toutes les vitesses de visionnage qui étaient disponibles sur le site sont désormais également disponibles sur l'appli mobile.Même si l'essentiel du trafic de la plateforme se réalise sur l'appli mobile, le site de YouTube se refait également une beauté. Le même design que sur l'appli mobile est adopté. Une nouvelle fonctionnalité fait également son apparition : le thème foncé. Il permet de créer un fond noir pour la nuit afin d'avoir une luminosité plus adaptée qui fatiguera moins les yeux.Et dans les mois à venir, d'autres nouveautés sont attendues. Les équipes de YouTube seraient en train de travailler sur de nouvelles commandes gestuelles, et chercheraient notamment un moyen de passer à une nouvelle vidéo d'un simple glissement de doigts.