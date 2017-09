Orange : jusqu’à 15 euros de remise sur tous les forfaits

Orange lance une promotion sur ses forfaits

Les forfaits Orange Mini et Zen à partir de 0 euro

Modifié le 30/08/2017 à 14h21

Quant aux forfaits Mini, ils sont disponibles à partir de 0 euro.Depuis ce jeudi 24 août 2017 et jusqu'au 4 octobre 2017, Orange lance des remises exceptionnelles sur tous ses forfaits, pouvant aller jusqu'à 15 euros par mois pendant 12 mois. Il sera par contre nécessaire de s'engager pour une période de 12 mois, à l'issu de laquelle vous pourrez changer d'opérateur.Cette promotion d'Orange est très avantageuse, notamment pour les forfaits Play et Jet, les plus riches en données. Pour l'offre Play 30 Go, la remise est de 15 euros par mois pendant 12 mois, ce qui fait passer le prix du forfait mensuel à 19,99 euros . Et pour les clients Open, qui bénéficient d'une remise mensuelle supplémentaire de 10 euros, le forfait passe à 9,99 euros par mois . Quant au forfait Jet 80 Go, la remise est également de 15 euros par mois pendant 12 mois, ce qui le fait passer à 39,99 euros par mois . Pour les clients Open, ce forfait s'affiche à 24,99 euros seulement par mois ! À noter que tous les forfaits de la gamme Play et Jet sont concernés par ces remises.Deux des trois forfaits Mini, qui proposent un nombre limité d'appels et une enveloppe réduite de données, s'affichent à 0 euro par mois pendant 12 mois pour les clients Open. Il s'agit du forfait Mini, réservé aux clients Open, qui propose 3 numéros en illimité, les SMS et MMS illimités mais aucune donnée mobile, et du forfait Mini 50 Mo, qui propose 2 heures d'appels, 3 numéros en illimité et les SMS/MMS illimités. Au bout de 12 mois, le forfait Mini passe à 1,99 euro par mois. Quant au Forfait Mini 50 Mo, il s'affiche à 4,99 euros par mois pendant 12 mois pour ceux qui ne sont pas clients Open, puis il passe à 9,99 euros par mois au bout de 12 mois.Le forfait Mini 5 Go, qui propose 2 heures d'appels, 3 numéros en illimité et les SMS/MMS illimités, est à 6,99 euros par mois pendant 12 mois pour les clients Open, et à 11,99 euros par mois pour les autres, puis il passe à 16,99 euros par mois. À noter que les clients Open bénéficient, pour ce forfait, d'une remise de 5 euros à vie. Enfin, le forfait Zen 2Go, qui propose les appels illimités et les SMS/MMS illimités, est à 14,99 euros par mois pour les clients Open et à 19,99 euros par mois pour les autres, puis il passe à 24,99 euros par mois au bout de 12 mois.Alors convaincu et prêt à vous abonner chez Orange