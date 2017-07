Orange augmente la data de certains forfaits

Le forfait Jet Mini passe à 5 Go de data

Forte hausse de la data disponible dans les forfaits Jet 50 et Jet 60

Modifié le 11/07/2017 à 09h55

Seuls trois forfaits sont concernés par ce changement de data : leur enveloppe augmente pour le plus grand plaisir des consommateurs, alors que les frais de roaming ont pris fin.La première offre, celle qui va intéresser les personnes avec un petit budget, est l'offre Jet Mini. Disponible pour 11,99 euros par mois pendant 6 mois puis 16,99 euros par mois (sous réserve d'engagement de 12 mois minimum), elle proposait jusque là une petite enveloppe data de 1 Go par mois. Une enveloppe qui commence à être insuffisante vus les nouveaux usages qui sont faits de l'Internet mobile.Orange décide donc de faire évoluer l'enveloppe data de ce forfait en la portant à 5 Go par mois. Le prix n'évolue pas, tout comme la quantité d'appels qui reste de 2 heures par mois. Les SMS et MMS, eux, sont illimités en France Métropolitaine, en Europe, dans les DOM ainsi qu'en Suisse et à Andorre.Les deux autres forfaits qui augmentent en termes de data sont les très gros forfaits Jet 50 et Jet 60. Ils voient leur enveloppe data augmenter respectivement de 30 Go et 40 Go et deviennent, de fait, les forfaits Jet 80 et Jet 100. Aucun changement de tarif n'est prévu : Jet 80 est à 54,99 euros par mois et Jet 100 reste à 74,99 euros par mois hors promotions.Attention, toutefois : pour les plus gros utilisateurs de data, l'intégralité du forfait n'est pas utilisable dans le cadre de la fin du roaming en Union européenne. On peut utiliser 50 Go de data à l'étranger pour le nouveau Jet 80 et 60 Go de data à l'étranger pour le nouveau Jet 100.