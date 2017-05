Orange : les frais d’itinérance supprimés dès le 18 mai 2017

Appeler depuis l'Union européenne, la Suisse et Andorre comme si on était en France

Pas de limitation de data : les forfaits sont utilisables comme en France

Modifié le 03/05/2017 à 11h53

Au lieu de devoir attendre le 15 juin 2017, les abonnés Orange pourront bénéficier de leur forfait en Europe exactement comme s'ils étaient en France un petit mois avant. Et ce « exactement » est très important.La fin des frais d'itinérance, généralisée pour tous les Européens en juin 2017, va commencer pour les abonnés Orange le 18 mai 2017. A cette date ils pourront téléphoner, envoyer des SMS et des MMS et, surtout, utiliser la data sans risquer de voir leur facture afficher des sommes absurdes à la fin du mois. Bien évidemment, ce sera durant les vacances d'été 2017 que la grande majorité des abonnés Orange en profitera.Orange a décidé de supprimer les frais d'itinérance pour l'ensemble de ses abonnés, quel que soit leur forfait, y compris s'il s'agit de forfaits bloqués. De plus, outre les 28 pays de l'Union européenne, la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande, la Suisse et Andorre sont également inclus dans ce nouveau mode de facturation pour les communications à l'étranger de l'opérateur.Là où Orange frappe fort face à ses concurrents, c'est au niveau de la data à l'étranger : au lieu de limiter l'utilisation de data comme l'autorise la nouvelle réglementation européenne en vigueur le 15 juin 2017, les abonnés Orange pourront bénéficier de l'intégralité de l'enveloppe data incluse dans leur forfait. Ainsi, si un abonné a 20 Go de data en France il pourra utiliser 20 Go à l'étranger.De même, Orange autorisera l'utilisation de la 4G partout où elle est disponible sans limitations et, en cas d'utilisation de l'intégralité de l'enveloppe data, le débit sera réduit sans surfacturation. Orange alertera ses abonnés lorsqu'ils auront consommé 80 % de leur enveloppe data avant de réduire le débit.Certaines communications resteront toutefois hors-forfait : Orange a décidé de limiter le hors-forfait à 50 euros par mois avant blocage.