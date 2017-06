Orange prépare l’été en améliorant son réseau

La couverture des festivals et des lieux de villégiatures s'améliore

Le trajet vers les vacances est lui aussi connecté

Modifié le 21/06/2017 à 11h54

Que ce soit au niveau des trajets en trains, des autoroutes, des stations balnéaires ou encore des festivals estivaux, Orange a fortement renforcé son réseau pour le plus grand plaisir des vacanciers.Bien que les vacances soient le moment où l'on se détend, elles peuvent tourner au calvaire, en particulier avec les nouveaux usages des smartphones et de la 4G qui nécessitent d'avoir du réseau sous peine de ne plus avoir de Facebook, Instagram, Tinder... Pas étonnant qu'Orange ait décidé d'améliorer son réseau, en conformité avec son plan de déploiement et la volonté du gouvernement.Les fans de festivals sont servis : selon l'annonce d'Orange du 20 juin 2017, près de 150 festivals bénéficient désormais d'une meilleure couverture réseau, ce qui n'a pas été facile. Ils sont organisés pour la plupart, dans des zones à faible densité de population mais qui devient très forte durant seulement quelques jours.Les amateurs de plage seront contents de savoir que près de 400 stations balnéaires bénéficient désormais du réseau Orange (ce qui n'a pas vraiment évolué), de même que 95 stations à la montagne, pour les amateurs de randonnées.Avant de pouvoir poser ses valises pour se la couler douce quelques semaines il faut voyager et là le réseau est généralement mauvais. Orange travaille toujours pour améliorer son réseau et annonce désormais 5 lignes grande vitesse couvertes en 4G, de même que 24 autoroutes en 3G et 5 en 4G. Pour le coup, l'évolution est de taille : en 2016 seules 12 autoroutes bénéficiaient d'un réseau Internet mobile de l'opérateur.