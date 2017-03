Guerre des forfaits : au tour d’Orange d’attaquer

Sosh augmente la data de ses forfaits

Orange aussi augmente la data

Modifié le 28/03/2017 à 17h27

La rumeur d'une contre-attaque d'Orange et de son opérateur 100 % Internet Sosh se faisait de plus en plus insistante en cette dernière semaine de mars 2017. Mardi 28 mars, l'information a été confirmée, l'augmentation de la data prendra effet à partir du 6 avril.Malheureusement pour les clients Sosh déjà abonnés ou qui désiraient prendre un abonnement, Sosh ne semble pas vouloirs suivre le mouvement qui tend, une nouvelle fois, à casser les prix des forfaits. Pas de baisses sur la facture des abonnés actuels ou futurs, donc, mais une augmentation de l'enveloppe data disponible.Ainsi, le forfait Sosh à 19,99 euros par mois voit son enveloppe data être multipliée par 4 et passer de 5 à 20 Go . Le forfait à 24,99 euros passe à 40 Go par mois de data, contre 20 Go auparavant. Tous les abonnés sont concernés : les anciens forfaits comme les nouveaux et même ceux qui viennent d'être souscrits.Comme son opérateur low-cost, l'opérateur historique Orange augmente lui aussi la data de ses forfaits. Les abonnés Orange bénéficieront de l'augmentation les 6 et 10 avril 2017.Le 6 avril, ce seront les forfaits Play qui verront leur quantité de data grimper : elle passera de 20 à 30 Go pour le forfait à 34,99 euros et de 30 à 40 Go pour le forfait à 41,99 euros.Le 10 avril, ce sera au tour des offres Jet : que ce soit l'offre à 54,99 euros ou à 74,99 euros, elles gagneront toutes deux 20 Go et passeront respectivement à 50 et 60 Go de data 4G par mois.