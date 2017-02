Plex : vos musiques et vidéos en streaming, partout

L'activation unique suffit à débloquer le streaming sur mobile, hors du réseau local

Modifié le 17/05/2016 à 13h34

Les ténors du genre - Spotify Google Play Music ou encore Apple Music pour l'audio et Netflix ou Canal Play pour la vidéo - disposent de catalogues énormes mais qui ne couvrent pas tout pour autant. Certains artistes ou films sont présents sur une plateforme mais pas les autres, et inversement avec d'autres contenus. Par ailleurs, les abonnements intéressants, qui permettent d'accéder aux flux depuis un smartphone, coûtent 9,99 euros par mois (musique) et entre 7,99 et 9,99 euros par mois (films et séries).C'est là que Plex intervient et montre tout son intérêt. De quoi s'agit-il ? A la base, Plex Media Server est... un, moins connu que Kodi mais du même acabit. Autrement dit, un logiciel qui catalogue et met en forme le contenu multimédia du PC ou du NAS sur lequel on l'installe, pour ensuite le diffuser à la façon d'un serveur.En version gratuite, Plex peut transmettre vos flux sur tous les écrans (PC, TV, smartphones, tablettes), les principales passerelles (Chromecast, Apple TV, Google TV, Roku, Amazon Fire TV, etc) et consoles connectées (Xbox et Playstation) à portée de réseau local mais également vers l'extérieur, par exemple sur un smartphone connecté en 3G/4G. Attention, l'application Plex mobile devra être débloquée pour faire sauter les limitations (flux streamés pendant une minute maximum, filigrane sur les images). Elle peut l'être par le biais d'un achat unique d'une « activation » à 5,20 euros.Maintenant, c'est par le biais d'un abonnement premium que tout le potentiel de Plex se révèle. Pour 4,99 euros par mois (ou 39,99 euros par an et encore 149,99 euros à vie), le Plex Pass premium débloque un bel assortiment de fonctionnalités, dont la capacité desur mobile (vous n'avez donc pas à payer l'achat unique) sans limitation, de rendre le contenu de son choix accessible hors connexion et de se synchroniser avec descomme Google Drive ou Dropbox. La bibliothèque musicale profite par ailleurs d'une présentation enrichie digne des meilleures plateformes de musique en ligne. De quoi se faire un vrai petit mélange de Spotify et Netflix avec son propre contenu ! Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet.