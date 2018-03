Chrome 66 signera la fin de l'autoplay vidéo avec le son !

Chrome 66 signe la fin des vidéos en auto-play... ou presque

Encore un peu de patience, c'est seulement en beta

Modifié le 22/03/2018 à 11h48

C'était une fonctionnalité attendue depuis la version 64 : Chrome va maintenant empêcher les vidéos en autoplay avec son de se lancer automatiquement. Plus exactement, surne sera permis queLorsque vous visiterez pour la première fois un site, vous ne devriez donc plus être embêté par les vidéos se lançant sans votre consentement, avec le son. Pour autant, lorsque vous arriverez sur un site sur lequel vous avez l'habitude de regarder des contenus vidéos, celles-ci pourront se lancer automatiquement.Inutile de vous précipiter pour télécharger Chrome en espérant avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités : il ne s'agit pour l'instant que d'un blog expliquant les nouveautés de la bêta du navigateur internet. Si cette fonctionnalité est bien incluse dans la version finale de Chrome 66, il faudra attendre le mois prochain, voire un peu plus, pour pouvoir mettre la main dessus !