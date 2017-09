Google Street View va ajouter le monde réel à Google Search

Améliorer la recherche Google pour le monde réel

Des nouvelles caméras sur les Google Car et un nouvel algorithme

Modifié le 06/09/2017 à 10h07

Partons de la base : Google offre plusieurs services dont deux sont utilisés quasi-quotidiennement.permet de trouver des sites et des réponses,(et) des lieux et des itinéraires.Si vous demandez à Google de vous donner l'itinéraire allant de chez vous au cinéma le plus proche, Google vous répond. Si vous demandez à Google où se trouve le Mcdonald's le plus proche de la cathédrale, Google vous répond. Mais est-ce que Google vous répond si votre requête est beaucoup moins précise et qu'elle se base sur votre perception du monde réel ? Non, Google va avoir un peu de mal.Imaginez que vous cherchez le nom du magasin à la devanture rouge que vous savez être dans une rue donnée mais pas tout à fait. Google ne peut pas toujours avoir la réponse à cette question. Il se peut que par hasard il y arrive, mais ce ne sera pas grâce à ses données. Du moins, pas pour l'instant : car le nouveau projet de Google est exactement ça, l'indexation du monde réel dans les résultats de recherche.Pour pouvoir répondre à la question «» Google doit rassembler de nouvelles données : la couleur du magasin, la notion de proximité... Des données liées au monde réel, en somme. Pour ce faire, comme le rapporte Wired , le groupe va changer les caméras sur ses Google Car : il n'y aura plus que 8 caméras sur le toit des voitures, contre 15 auparavant. Mais ces nouvelles caméras disposent d'une définition de 20 Mpx et de nouveaux logiciels permettant l'amélioration de l'image.Les nouvelles images captées par les voitures vont aider l'Intelligence Artificielle de Google à récupérer plus de données des images. Actuellement, ce sont plus de 80 milliards de photos dans 85 pays qui ont été prises. Le projet continue avec, pour objectif, de répondre à des questions de plus en plus larges et de plus en plus basées sur le monde réel comme, justement, l'identification d'un magasin en se basant sur la couleur de sa devanture et sa proximité avec un monument.