Google Maps vous aide à vous garer à Paris

Google Maps lance un indicateur pour le stationnement à Paris

Un service plus affiné aux Etats-Unis

Modifié le 31/08/2017 à 14h57

Cet indicateur, déjà plus complet aux Etats-Unis, devrait être prochainement affiné par Google Maps.Depuis ce mercredi 30 août 2017, Google Maps a sorti à Paris, mais aussi dans d'autres ville européennes telles que Barcelone, Amsterdam et Londres, un indicateur, baptisé «», qui indique aux conducteurs s'il leur sera facile ou non de trouver une place pour stationner leur voiture autour de leur point de destination.Ce service existe depuis janvier 2017 aux Etats-Unis. Concrètement, sous votre itinéraire, une icône « P » s'affiche, accompagnée de la mention « difficile », « peu facile », ou « facile ». Si la fonctionnalité ne permet pas de trouver une place de parking à votre place, elle vous alerte sur les difficultés que vous risquez de rencontrer pour vous garer, et peut éventuellement vous inciter à revoir votre itinéraire, ou à emprunter un autre mode de transport.Il est probable que Google Maps améliore prochainement son indicateur. Aux Etats-Unis, le service est déjà plus affiné qu'en Europe. Google Maps, en plus d'indiquer le degré de difficulté pour trouver une place, signale au conducteur les parkings à proximité du point de destination et met à jour l'itinéraire, si l'utilisateur sélectionne l'un des parkings.Cet indicateur enrichi devrait probablement être prochainement disponible en Europe, avec, pourquoi pas, des informations supplémentaires, telles que le nombre de places de parking disponibles, ou encore les tarifs pratiqués.