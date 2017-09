"Comment embrasser une fille" et autres conseils demandés à Google

Quelles sont les recherches en « How to fix » les plus fréquentes sur Google ?

Les autres questions que l'on pose à Google

1/ Comment faire un nœud de cravate ;

2/ Comment embrasser ;

3/ Comment tomber enceinte ;

4/ Comment perdre du poids ;

5/ Comment dessiner ;

6/ Comment gagner de l'argent ;

7/ Comment faire des pancakes ;

; 8/ Comment écrire une lettre de motivation ;

9/ Comment faire du pain perdu ;

10/ Comment perdre la graisse du ventre.

Récemment, les équipes de Google ont remarqué que les recherches commençant par(comment) avaient augmenté de plus de 140 % depuis 2004, et la plupart de ces recherches sont suivies du verbe(réparer).L'équipe de Google Trends a noué un partenariat avec le designer Xaquín González Veira, qui est notamment passé par, National Geographic et, pour établir une infographie intitulée How to fix a toilet...and other things you couldn't do without Search Ils ont ainsi mis au point une carte dans laquelle on voit les objets de la maison nécessitant une réparation qui arrivent en tête des recherches dans les différents pays du monde. Aux Etats-Unis, ce sont les portes, les fenêtres, les toilettes, les machines à laver et les réfrigérateurs qui occupent la tête du palmarès, tandis qu'au Japon l'ordre est le suivant : fenêtres, portes, machines à laver et toilettes. Il est amusant de noter des tendances aux niveau des régions : en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, les toilettes occupent une place importante ; les habitants des anciens pays soviétiques sont plus nombreux à tenter de réparer eux-mêmes leurs machines à laver ; dans les pays chauds, les recherches pour réparer les réfrigérateurs sont fréquentes ; en Europe du Nord et de l'Est, on s'intéresse davantage à la réparation des ampoules.En compilant les données, les équipes de Google Trends ont remarqué un schéma assez étrange : les recherches sur « comment réparer les toilettes » et « comment utiliser des baguettes chinoises » suivent une évolution similaire.On apprend également quelles sont les actions pour lesquelles les internautes du monde entier consultent Google avant de se lancer. Au niveau mondial, le top dix est le suivant :